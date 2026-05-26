La deeptech parisienne C12 poursuit son développement et montre qu'elle sait s'entourer. Ce mardi 26 mai, elle annonce l'arrivée de Julien Sarry, ancien responsable des modules LiDAR et caméra chez Apple pendant huit ans, au poste de Head of Engineering, responsable de l'ingénierie. Alors que les effectifs de la start-up ont presque doublé en un an, le nouvel arrivant devra aider à faire passer la technologie de C12 du stade de la recherche à celui de la chaîne de production.