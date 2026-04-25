Vous avez aussi déployé WhatsApp pour les professionnels. Pourquoi brancher une plateforme tierce plutôt que garder la conversation chez vous ?

Parce que notre métier, ce n'est pas d'enfermer les échanges ; c'est de fluidifier la mise en relation entre acheteurs et vendeurs. WhatsApp est déjà massivement installé sur les smartphones, côté particuliers comme côté pros. C'est un outil que tout le monde connaît, qui permet d'échanger du texte, des photos, des vidéos, et qui s'intègre naturellement dans le quotidien des vendeurs.

Pour nous, le vrai sujet n'est pas de garder la conversation dans une messagerie propriétaire, mais de conserver le suivi du lead et la qualité de service. La logique est la même que sur le téléphone, où nous utilisons du call tracking. Et si un professionnel ne répond pas, nous pouvons même faire intervenir un répondeur IA pour qualifier l'appel manqué et transmettre des informations utiles.

Avec l'IA qui progresse partout, comment luttez-vous contre la fraude ?

La fraude est un sujet ancien chez nous, en particulier sur la partie grand public (C2C), et nous avons une équipe dédiée qui travaille dessus depuis des années. La première couche, c'est la bot protection : nous nous appuyons sur des solutions du marché comme Datadome pour détecter les interactions non humaines, bloquer les robots et éviter aussi l'aspiration de nos données.

Ensuite, nous avons toute une couche de machine learning et d'IA générative pour analyser les conversations dans la durée, parce qu'une fraude ne se joue pas sur un seul message, mais sur un scénario progressif.

Enfin, nous utilisons ce qu'on appelle un social graph : nous croisons différents signaux (IP, e-mail, numéro de téléphone, véhicule, localisation, etc.) pour retrouver un fraudeur même s'il change une partie de son identité apparente. Et La Centrale commence aussi à s'appuyer sur l'expertise d'OLX, très exposé à ces problématiques sur ses grandes plateformes C2C.

Beaucoup d'utilisateurs imaginent encore La Centrale comme un tiers de confiance transactionnel. Ce n'est pas votre rôle ?

Non, pas vraiment. La Centrale met en relation un acheteur et un vendeur, mais ne vend pas elle-même les véhicules. Dans la très grande majorité des cas, la transaction finale se fait hors ligne, souvent directement en concession. Cela vaut d'autant plus que l'essentiel de notre activité se fait avec des professionnels. Nous accompagnons la découverte, la comparaison, la mise en relation et une partie du suivi, mais nous ne sommes pas aujourd'hui positionnés comme un tiers de confiance transactionnel au sens où on l'entend sur d'autres plateformes d'occasion.