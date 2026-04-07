Un Américain a vendu sa maison en cinq jours sans agent immobilier, en utilisant uniquement ChatGPT comme conseiller. Le bien s'est vendu l'équivalent de 85 000 euros au-dessus des estimations des professionnels.
Robert Levine, le patron d'un cabinet de conseil basé en Floride, a fait de ChatGPT son seul agent immobilier pour vendre sa maison de Cooper City. Le résultat est assez surprenant, avec une transaction bouclée en cinq jours, cinq offres reçues, et un prix final qui dépasse de 85 000 euros (plus de 100 000 dollars) ce qu'avaient estimé les agents consultés. L'affaire, révélée par People, relance le débat sur la place de l'IA dans des secteurs jusqu'ici dominés par les professionnels.
Vendre sa maison avec ChatGPT : quand l'IA s'improvise (avec succès) agent immobilier
Sur le papier, tout part d'un caprice de road trip. Robert Levine, dirigeant de son cabinet de conseil et père de trois enfants, et sa femme posent quelques questions à ChatGPT sur la vente immobilière, histoire de s'occuper pendant le trajet. Mais l'exercice et surtout les réponses de l'IA sont si concrètes et utiles que le couple décide d'aller jusqu'au bout et de vendre sa maison de Cooper City, sans passer par un agent. Et pourquoi pas ?
ChatGPT prend alors des allures de consultant multi-casquettes. Le robot conversationnel d'OpenAI conseille le couple sur la façon de fixer le bon prix, de mettre en valeur le bien, de répondre aux acheteurs potentiels. Il va jusqu'à recommander quelles pièces méritent un coup de peinture avant les visites. Des détails pratiques auxquels on ne pense pas toujours spontanément. « Il nous a guidés, y compris sur des petites choses auxquelles on n'aurait jamais pensé », reconnaît Levine.
L'IA aide également le couple à planifier les visites en tenant compte de l'emploi du temps chargé de Robert Levine. C'est Robert qui fait visiter le bien en personne, à quinze acheteurs potentiels. Cinq d'entre eux font carrément une offre. Et la vente est conclue en cinq jours, avec un prix final qui dépasse de 85 000 euros ce qu'avaient estimé les agents immobiliers consultés avant de se lancer.
ChatGPT ne remplace pas tout, certaines tâches ont été léguées à un vrai professionnel
Le fameux Robert l'avoue, il est à l'aise avec les outils numériques. Mais il tient à ce que son expérience ne soit pas perçue comme un exploit réservé aux geeks. Pour lui, utiliser ChatGPT, ce n'est pas écrire du code ni maîtriser une technologie complexe. C'est simplement discuter, poser des questions comme on le ferait avec n'importe quel conseiller.
Pour autant, le dirigeant n'a pas tout confié à une machine. Il a fait appel à un vrai avocat tout au long de la transaction, pour sécuriser les aspects juridiques. Un détail important, précisé par Ouest-France dans sa reprise de l'affaire. ChatGPT est un outil puissant, mais il ne sait pas tout faire, Robert en a conscience.
« Cela ne remplace pas forcément les professionnels, conclut-il. Mais cela permet à chacun d'être plus curieux et plus confiant dans ses décisions. » En gros, il nous dit que ChatGPT n'est pas là pour supprimer les experts, mais pour aider chacun à mieux comprendre, mieux décider, mieux négocier. De quoi tout de même donner quelques sueurs froides aux agents immobiliers.