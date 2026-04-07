Sur le papier, tout part d'un caprice de road trip. Robert Levine, dirigeant de son cabinet de conseil et père de trois enfants, et sa femme posent quelques questions à ChatGPT sur la vente immobilière, histoire de s'occuper pendant le trajet. Mais l'exercice et surtout les réponses de l'IA sont si concrètes et utiles que le couple décide d'aller jusqu'au bout et de vendre sa maison de Cooper City, sans passer par un agent. Et pourquoi pas ?