L'intelligence artificielle peut avoir de nombreuses fonctions. Beaucoup, par exemple, l'utilisent de nos jours pour investir en Bourse.
L'IA peut faire un bon assistant pour de nombreuses tâches professionnelles. Certains ont même vu dans cette technologie une potentielle source de revenus, avec l'idée de mettre ses compétences au service de l'investissement – sûrement poussé par des expérimentations réussies et partagées sur la toile. Mais le phénomène commence à devenir particulièrement massif, ce qui n'est pas sans comporter quelques dangers à l'avenir.
13% des investisseurs utiliseraient aujourd'hui un chatbot pour sélectionner des actions
La plateforme spécialisée dans l'investissement eToro vient de publier une étude intéressante, basée sur l'analyse de quelque 11 000 investisseurs individuels. En effet, d'après cette dernière, près de 13% des particuliers investisseurs feraient appel aux intelligences artificielles comme ChatGPT ou bien Gemini pour sélectionner quelle action acheter.
Et ce chiffre est très loin de résumer à lui seul l'intérêt de ce public pour les chatbots. Car la même étude nous apprend aussi que la moitié des investisseurs sont par ailleurs ouverts à l'idée d'utiliser une IA pour gérer leur portefeuille.
Un marché trompeur ?
Il faut dire que même chez les spécialistes de la finance, on salue les performances d'un ChatGPT dans le secteur, qui a en plus pour lui de coûter beaucoup moins cher que les services de données de marché habituels. « Même le simple outil ChatGPT peut faire beaucoup et reproduire une grande partie des tâches que j'avais l'habitude d'effectuer » explique ainsi à Reuters Jeremy Leung, qui a travaillé dans l'analyse d'entreprise pour y investir durant deux décennies chez UBS.
Mais s'il y a un intérêt à solliciter les IA, le problème vient aussi du côté très récent de cette sollicitation de masse. En effet, le marché est extrêmement haussier depuis la naissance même de ChatGPT, un contexte dans lequel il est assez peu difficile de sélectionner de bonnes actions. Or, les personnes qui se sont mises à l'investissement via l'IA devront à un moment faire face à un retournement de marché, auquel il faut se préparer avec une bonne gestion des risques pour son portefeuille. À ce moment-là, ne risquent-ils pas, après avoir été bercés par un optimisme trompeur, de paniquer, et de multiplier les mauvaises décisions ?