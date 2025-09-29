Il faut dire que même chez les spécialistes de la finance, on salue les performances d'un ChatGPT dans le secteur, qui a en plus pour lui de coûter beaucoup moins cher que les services de données de marché habituels. « Même le simple outil ChatGPT peut faire beaucoup et reproduire une grande partie des tâches que j'avais l'habitude d'effectuer » explique ainsi à Reuters Jeremy Leung, qui a travaillé dans l'analyse d'entreprise pour y investir durant deux décennies chez UBS.

Mais s'il y a un intérêt à solliciter les IA, le problème vient aussi du côté très récent de cette sollicitation de masse. En effet, le marché est extrêmement haussier depuis la naissance même de ChatGPT, un contexte dans lequel il est assez peu difficile de sélectionner de bonnes actions. Or, les personnes qui se sont mises à l'investissement via l'IA devront à un moment faire face à un retournement de marché, auquel il faut se préparer avec une bonne gestion des risques pour son portefeuille. À ce moment-là, ne risquent-ils pas, après avoir été bercés par un optimisme trompeur, de paniquer, et de multiplier les mauvaises décisions ?