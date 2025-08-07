Pour autant, cette démonstration illustre bien le potentiel croissant de l'IA dans le monde de la finance. Analyse de données, repérage de signaux faibles, génération de rapports, aide à la décision… De nombreux modèles sont déjà testés dans ces rôles, y compris dans des cadres professionnels. Mais l'humain demeure, malgré tout (et pour l'instant), essentiel dans les décisions.