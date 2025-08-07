Et si une intelligence artificielle (IA) pouvait battre les pros de la finance avec seulement 100 dollars en poche ? C'est le pari qu'un internaute a lancé en confiant la gestion d'un mini-portefeuille boursier à ChatGPT. Après seulement quatre semaines, l'expérience affole les réseaux.
- Un internaute a confié 100 dollars à ChatGPT pour gérer un mini-portefeuille boursier, générant +23,8% en quatre semaines.
- ChatGPT agissait comme un "stratégiste professionnel", limitant les changements hebdomadaires à un seul pour une approche disciplinée.
- Bien que prometteuse, l'expérience est trop courte pour juger la fiabilité de l'IA dans les investissements financiers.
C'est sur Reddit que l'utilisateur a partagé son aventure : il a investi 100 dollars de son propre argent en suivant à la lettre les consignes de ChatGPT. L'IA, placée dans le rôle d’un gestionnaire de portefeuille professionnel, devait sélectionner chaque semaine quelques actions à acheter, exclusivement parmi des entreprises cotées à très faible capitalisation.
À chaque étape, l'usager s'est contenté d’exécuter les ordres, d’actualiser les cours et de consulter à nouveau l’IA.
Une performance impressionnante
Au bout de quatre semaines, le portefeuille a affiché une performance de +23,8 %, contre environ +4 % pour les indices de référence. De quoi faire rêver n'importe quel investisseur, même si l'expérience reste très limitée dans le temps.
Il faut dire que l'investisseur en herbe n'a pas laissé de place à l'improvisation. Le prompt donné à ChatGPT était ultra-cadré, le modèle devant se comporter comme un « stratégiste de portefeuille professionnel ». Chaque semaine, l'IA choisissait des actions qui lui semblaient prometteuses, souvent dans le secteur de la biotech.
Elle n'avait le droit qu'à un seul gros changement par semaine, pour ne pas « tricher » en ajustant trop souvent sa thèse. Une stratégie payante, mais en laquelle il ne faut pas avoir une confiance aveugle.
Mais vigilance, tout de même
Car malgré une belle performance, l'expérience reste loin d'une preuve de supériorité de l'IA en Bourse. Car, pour commencer, elle ne s'étale que sur quatre semaines, soit un délai bien trop court pour juger de la robustesse d'une stratégie d’investissement. De même, les actions sélectionnées appartiennent à une catégorie d'entreprises très volatiles où un seul bon coup peut faire exploser les performances ou tout faire chuter.
Autre limite à prendre en compte : le portefeuille demeure très limité, tandis que l'être humain reste aux commandes pour exécuter les ordres, ce qui rend l'expérience difficile à reproduire de manière automatisée et neutre.
Pour autant, cette démonstration illustre bien le potentiel croissant de l'IA dans le monde de la finance. Analyse de données, repérage de signaux faibles, génération de rapports, aide à la décision… De nombreux modèles sont déjà testés dans ces rôles, y compris dans des cadres professionnels. Mais l'humain demeure, malgré tout (et pour l'instant), essentiel dans les décisions.