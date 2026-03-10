Pour son IA, Qwant ouvre le capot, joue la transparence et veut changer les règles avec la presse - Interview

Pouvez-vous nous présenter les Réponses Flash de Qwant ?

Olivier Abecassis : Depuis la reprise, nous avons beaucoup travaillé pour réconcilier Qwant avec son projet initial, qui avait quelque peu dévié. L'objectif était d'améliorer l'expérience produit et de redonner à l'utilisateur un moteur de recherche de qualité. Très vite, nous avons réfléchi à la façon dont l'IA générative pouvait compléter une page de résultats, non pas pour la remplacer, mais pour en offrir une version synthétique et complémentaire.

Nous avons donc développé un module en propre, itéré dessus pendant un an et demi, en posant dès le départ un principe fondamental : la clé, c'est l'identification des sources pertinentes. Nous voulions des sources visibles, qui continuent à apporter du trafic aux sites référencés. Ce qui crédibilise une réponse aux yeux de l'utilisateur, c'est de savoir comment elle a été construite et si elle repose sur des sources sérieuses.

J'ai continué le débat avec les groupements afin de parler de l'IA générative. Il fallait trouver un accord mais personne ne savait donner de prix. Et là nous nous sommes dit qu'il fallait se mettre autour d'une table avec un certain nombre d'éditeurs. Nous avons a voulu jouer le jeu. Nous avons ouvert le capot, nous avons voulu expliquer ce que nous faisons avec le contenu parce que nous savons très bien ce que nous faisons avec le contenu. Tous ceux qui vous disent qu'ils savent pas, c'est évidemment une réponse très hypocrite, parce que si vous savez pas, c'est que vous faites pas du bon travail

L'algorithme qui sélectionne ces sources est donc entièrement développé en interne ?

O.A : Oui. Notre algorithme identifie les sources, lit les articles dans leur intégralité, sélectionne les paragraphes pertinents et les classe entre eux pour permettre un recoupement intelligent. Ce n'est qu'une fois ce travail effectué qu'il demande à un LLM de rédiger la réponse.

Quel LLM utilisez-vous ?

O.A : Mistral.

La réponse Flash ne se base donc que sur ces sources sélectionnées. Est-ce que cela élimine tout risque d'hallucination ?

O.A : Non, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a aucun risque. Le système n'est pas fiable à 100%. En revanche, nous avons investi beaucoup de temps dans la sélection des sources : en tant que moteur de recherche, nous savons quelles sources sont les plus cliquées et considérées comme fiables d'un point de vue SEO. Par ailleurs, nous ne nous appuyons jamais sur une source unique. Nous croisons plusieurs contenus et faisons de la corrélation pour vérifier la cohérence des informations.

En testant sur l'actualité du Moyen-Orient avec comme source Le Monde. J'ai eu un résumé, puis un lien "Voir la réponse détaillée". Mais au lieu d'atterrir sur l'une des sources, le moteur a continué à générer du contenu. N'y a-t-il pas là un paradoxe : vous présentez des sources fiables, mais vous incitez finalement moins à les visiter ?

O.A : C'est précisément l'une des questions centrales de notre expérimentation : mesurer le taux de clics et le comparer à celui d'une page de résultats classique. Il est probable que les clics globaux baissent. Mais il y a une nuance importante : avec les résultats traditionnels, l'utilisateur clique sur un lien et l'histoire s'arrête là. Avec nos Réponses Flash, chaque paragraphe cite sa source, ce qui crée une opportunité de visiter le site pour ceux qui veulent vraiment approfondir. L'objectif est de mesurer si ce trafic envoyé est plus qualifié, même s'il est moins volumineux. Le débat sur la valorisation viendra ensuite : si les clics entrants baissent, les droits voisins devront peut-être être revalorisés en conséquence.