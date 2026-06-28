C'est à l'avant de l'appareil que se concentre toute la charge utile. Le HyLighter peut embarquer jusqu'à dix kilogrammes de capteurs, selon les missions. Pour l'énergie, il y a deux options avec, au choix, une batterie classique ou une pile à combustible hydrogène certifiée pour l'usage aérien, avec une bonbonne fabriquée en Italie et une pile à combustible conçue en Angleterre. Et la fierté de la maison, c'est son ancrage européen. « 80 % de ce que vous voyez sur le HyLighter est fait en Europe », souligne Thomas Laporte. L'enveloppe, son matériau, son assemblage : tout sort des hangars de Brétigny-sur-Orge. Qu'il s'agisse de son enveloppe, de son matériau ou de son assemblage, tout sort des hangars de Brétigny-sur-Orge. Les 20 % restants (moteurs, batteries de série et quelques puces) sont achetés sur étagère, principalement en Chine ou à Taïwan.