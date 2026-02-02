Sur le papier, la promesse est séduisante, mais la réalité du terrain impose son lot de contraintes. La première est réglementaire. Pour que le système soit viable, les drones doivent opérer en mode BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), c'est-à-dire hors de la vue du pilote. Les régulateurs aériens (FAA aux USA, EASA en Europe) sont historiquement très prudents sur ce point, bien que la législation s'assouplisse progressivement pour les infrastructures critiques.