La deeptech Rift a annoncé, jeudi, avoir bouclé une levée de fonds de 4,6 millions d'euros, menée par AlleyCorp et OVNI Capital. La start-up française développe une infrastructure de drones de surveillance longue endurance pilotés à distance depuis sa plateforme RiftOS. Son modèle cible les États et industriels pour la protection des frontières, les infrastructures critiques et la prévention des incendies. Ses coûts sont dix fois inférieurs aux hélicoptères traditionnels. Et le service est à la demande, comme on louerait un serveur cloud. Sauf qu'ici, on surveille des frontières ou des forêts.