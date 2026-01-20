La société PowerLight Technologies a atteint un nouveau stade dans le domaine de l'alimentation sans fil des aéronefs. Son dispositif laser permet désormais de transmettre de l'énergie à distance pour maintenir des appareils volants en mission continue, sans nécessité d'atterrissage.
Faire durer un vol sur plusieurs heures sans avoir à ravitailler l’appareil pose encore des difficultés techniques. PowerLight Technologies propose une solution inédite : un système de transmission d'énergie par faisceau laser, capable d'alimenter des aéronefs en plein vol sur des distances atteignant près de deux kilomètres. Cette innovation, développée dans le cadre du programme Power TRansmitted Over Laser to UAS avec le soutien du Commandement central américain, pourrait transformer les opérations de surveillance et de reconnaissance de longue durée.
Un émetteur laser capable de suivre un appareil en vol
Le dispositif repose sur un émetteur au sol, entièrement autonome, qui suit l'appareil volant et ajuste en temps réel l'orientation du faisceau laser. Tom Nugent, directeur technique et cofondateur de PowerLight Technologies, précise que l'approche dépasse le simple transfert ponctuel : « Nous construisons une capacité de réseau énergétique intelligent en maillage ».
L'émetteur communique avec l'appareil, analyse sa vitesse et sa trajectoire, puis délivre l'énergie exactement où elle est nécessaire. Les essais ont validé le suivi optique de précision, la transmission de puissance à des altitudes pouvant atteindre 1 500 mètres, ainsi qu'un système de sécurité multicouche adapté aux espaces aériens partagés.
À bord, un récepteur léger d'environ 2,7 kilogrammes capte le rayonnement laser invisible et le convertit en électricité pour recharger les batteries pendant le vol. Ce module embarqué intègre également un système de télémesure et assure une liaison optique bidirectionnelle entre l'aéronef et la station au sol.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une intégration ciblée sur les drones de longue endurance
PowerLight collabore avec Kraus Hamdani Aerospace pour intégrer cette technologie au K1000ULE, un drone conçu pour les missions de longue endurance. Fatema Hamdani, directrice générale de Kraus Hamdani Aerospace, souligne d'ailleurs l'impact opérationnel de cette démarche : « Une plateforme qui n'a pas besoin d'atterrir pour se ravitailler ou se recharger est une plateforme qui ne cligne jamais des yeux ».
Les essais en vol complets sont prévus pour le début de l'année en cours, avec pour objectif de démontrer la capacité de recharge continue en conditions réelles. Il va donc falloir patienter encore un peu avant de découvrir si cette innovation parviendra à tenir toutes ses promesses.