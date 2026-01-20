Le dispositif repose sur un émetteur au sol, entièrement autonome, qui suit l'appareil volant et ajuste en temps réel l'orientation du faisceau laser. Tom Nugent, directeur technique et cofondateur de PowerLight Technologies, précise que l'approche dépasse le simple transfert ponctuel : « Nous construisons une capacité de réseau énergétique intelligent en maillage ».

L'émetteur communique avec l'appareil, analyse sa vitesse et sa trajectoire, puis délivre l'énergie exactement où elle est nécessaire. Les essais ont validé le suivi optique de précision, la transmission de puissance à des altitudes pouvant atteindre 1 500 mètres, ainsi qu'un système de sécurité multicouche adapté aux espaces aériens partagés.

À bord, un récepteur léger d'environ 2,7 kilogrammes capte le rayonnement laser invisible et le convertit en électricité pour recharger les batteries pendant le vol. Ce module embarqué intègre également un système de télémesure et assure une liaison optique bidirectionnelle entre l'aéronef et la station au sol.