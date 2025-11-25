Poutaklic

On connaît tous les contraintes du tir laser contre les drones : portée, capacité de tir sois la pluie / brouillard / neige / pour les drones volant au dessus des nuages.

Parce que des laser anti-drones, ça existe et pleins de sociétés en ont créés.

Et la consommation elec reste le plus gros frein à leur généralisation : 50 Kw, ce n’est pas rien.

Bref, encore des annonces creuses, sans réelles réponses. Le rapidfire a encore de beaux jours devant lui…