MattS32

Tiens, ça fait écho à un sujet du Epsiloon de ce mois :



Et cette prise de conscience est loin d’être limité à l’aviation.

AtomosF: AtomosF: Déjà il ne décollerait pas car trop lourd. Et ensuite pour atterrir avec exactement le même poids qu’au décollage… C’est physiquement impossible (d’où les rejets de tonnes de carburant quand ce cas extrême est nécessaire).

Ce n’est pas physiquement impossible. C’est impossible avec les avions tels qu’ils sont conçus, parce que en usage normal, ils sont effectivement bien plus légers à l’atterrissage qu’au décollage, donc ils ne sont pas conçus pour supporter les fortes contraintes de l’atterrissage avec leur poids de décollage.

Mais la physique n’interdit pas d’avoir le même poids à atterrissage. Il faut « simplement » que l’avion soit conçu pour pouvoir le supporter.

Mais clairement, c’est extrêmement peu probable de voir un jour des avions à batterie capable de transporter autant de charge et aussi loin qu’un avion de ligne. Ne serait ce que parce que de toute façon, avant même de commence à se poser la question du poids à l’atterrissage, il y a déjà le poids au décollage qui est un sérieux problème…

AtomosF: AtomosF: L’avenir est aux carburants de synthèse, pour l’aviation et pour le sport automobile (cf la F1 qui utilisera un carburant « bio » à 100% dès cette année il me semble).

Pour le sport automobile, oui (mais de synthèse pour la F1, pas bio).

Pour l’aviation, c’est encore loin d’être certain, du moins dans les volumes qui seraient nécessaires pour la consommation actuelle et les prévisions futures du secteur : les carburants de synthèse sont très complexes et coûteux à produire (pour la F1, les estimations parlent de 200 à 300$ le litre, contre une vingtaine pour leur « E10 de compet » de ces dernières années… pour du carburant de synthèse plus « grand public », les industriels tablent sur 3 à 5$ le litre en coût de production… pas pour rien que ça intéresse surtout des constructeurs de sportives et de berlines haut de gamme, ça s’adresse à une clientèle pour qui un quadruplement du prix du plein n’est pas un problème…), pas sûr que l’industrie parvienne à monter suffisamment en charge pour tenir la demande, tandis que les bio-carburants peuvent difficilement atteindre des gros volumes, à cause notamment de la compétition avec les cultures alimentaires (et quand ces bio-carburants sont issus de l’agriculture intensive, leur bilan carbone n’est au passage pas si bon que ça).