Le salon aéronautique ILA de Berlin a rouvert ses portes cette semaine, et l'ambiance n'est plus aux taxis volants. Après des années où ces appareils tenaient la vedette des salons européens, les allées font désormais la part belle aux engins sans pilote pensés pour la logistique et la défense. C'est dans ce décor qu'ERC System, fondée en 2019 à Ottobrunn, dans la banlieue de Munich, a levé le voile sur Victor, un aéronef cargo à décollage vertical.

Huit rotors pour décoller, un moteur à essence pour durer

Victor décolle comme un drone et croise comme un petit avion : huit hélices assurent la sustentation verticale, puis une hélice propulsive prend le relais en vol horizontal, une architecture que les ingénieurs appellent « lift-and-cruise ». La motorisation est électrique, mais un moteur à piston embarqué fait office de prolongateur d'autonomie, sur le principe de certaines voitures électriques : le carburant ne pousse pas l'appareil, il recharge les batteries en vol. Le directeur commercial d'ERC, Maximilian Oligschläger, assume ce choix conservateur en expliquant refuser de « parier sur des technologies futures ». Comprendre : les batteries seules ne tiennent pas encore la distance promise.

Côté chiffres, l'appareil transporterait 250 kilos de charge utile (l'équivalent de trois passagers bien bâtis avec leurs bagages) sur 300 kilomètres, à une vitesse de croisière de 250 km/h. L'intérieur modulaire, accessible par des portes arrière en coquille, accueillerait au choix du fret, du matériel médical ou de l'équipement de mission. Le conditionnel n'est pas une coquetterie : ces performances sont des spécifications constructeur qu'aucun vol n'a encore démontrées. Personne, donc, n'a vu Victor soulever le moindre colis. Ce que l'entreprise a fait voler, c'est Romeo, un démonstrateur de 2,7 tonnes et 16 mètres d'envergure, présenté comme l'appareil entièrement électrique le plus lourd de sa catégorie à avoir pris l'air en Europe. Une dizaine de vols stationnaires près de Munich depuis novembre 2025 ont validé son système de contrôle de vol. ERC vise des premières livraisons de Victor en 2028 (Romeo, Victor, et bientôt Charlie : l'alphabet radio de l'OTAN sert de registre d'état civil, le positionnement est assumé).

Le treillis comme raccourci réglementaire

Pourquoi viser d'abord les armées ? La réponse tient moins à l'air du temps qu'au droit aérien. Aucun drone cargo de ce gabarit n'opère commercialement en Europe, et pour cause : côté civil, un engin de cette masse relève de la catégorie dite « certifiée » de la réglementation européenne, celle qui impose une certification de type, des années d'essais et des montagnes de dossiers. C'est exactement le mur contre lequel les taxis volants se sont écrasés. Volocopter a déposé le bilan fin décembre 2024 après avoir échoué à faire voler ses appareils aux Jeux olympiques de Paris, vertiport d'Austerlitz démonté avant même le début des Jeux. Lilium, qui annonçait en 2021 un accord à un milliard de dollars avec la compagnie brésilienne Azul et des livraisons dès 2025, a connu le même sort. Au total, au moins six constructeurs européens d'eVTOL ont fait faillite depuis 2023.