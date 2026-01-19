Le S2000 utilise un aérostat gonflé à l'hélium pour soulever une unité éolienne légère vers les couches d'air en haute altitude. Là-haut, les vents soufflent généralement plus fort et de façon plus régulière qu'au niveau du sol. Une fois en position, le système convertit l'énergie éolienne en électricité et renvoie le courant vers le sol via un câble d'attache. Ce même câble aide aussi à contrôler la position et la stabilité de la plateforme pendant qu'elle fonctionne.

Weng Hang précise que le vent augmente au cube de sa vitesse. Même de légères hausses de la vitesse du vent en altitude peuvent multiplier par plusieurs fois la production électrique comparée aux turbines terrestres classiques, tout en gardant une empreinte carbone faible et respectueuse de l'environnement. Pour maximiser cet avantage, le S2000 utilise une conception en conduit qui concentre le flux d'air. Ce conduit se forme entre l'enveloppe principale et une aile annulaire. Son rôle est de guider et comprimer le vent avant qu'il n'atteigne les turbines, pour améliorer globalement la capture d'énergie.

Grâce à cette disposition aérodynamique et à un volume total de près de 20 000 mètres cubes, le système peut atteindre une puissance nominale allant jusqu'à 3 mégawatts, selon les données de l'entreprise.

Contrairement aux éoliennes traditionnelles qui dépendent des vents de surface, souvent irréguliers et limités, le S2000 accède à des courants d'air constants qui circulent entre 1 500 et 3 000 mètres d'altitude. Ces courants sont beaucoup plus puissants et prévisibles, ce qui stabilise la production électrique. Le câble qui relie la plateforme au sol transporte non seulement l'électricité mais sert aussi de point d'ancrage pour maintenir le dirigeable en place malgré les turbulences.

L'entreprise a déjà commencé une production en petites séries et a signé des lettres d'intention avec plusieurs villes côtières et régions de haute altitude intéressées par le déploiement de la technologie. Pour soutenir une fabrication à plus grande échelle, Linyi Yunchuan construit une base de production de matériaux d'enveloppe haute performance à Zhoushan, dans la province du Zhejiang. L'installation devrait atteindre une production annuelle de 200 000 mètres linéaires d'ici 2026 et s'étendre à 800 000 mètres linéaires d'ici 2028. Ici, la Chine souhaite réduire sa dépendance de la Chine vis-à-vis des matériaux importés utilisés dans les systèmes éoliens de haute altitude.