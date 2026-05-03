"La souveraineté des paiements n'a jamais été aussi cruciale", Wero a déjà doublé PayLib - Interview

EPI compte aujourd’hui plus de 50 membres dont Revolut et de nouvelles banques belges et luxembourgeoises. Quels critères déterminent l’admission de nouveaux membres, et jusqu’où peut aller cette ouverture vers des néobanques ou des fintechs ?

Pour être membre du scheme EPI, le premier critère est d’avoir un agrément de PSP européen (établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique). Tout PSP agréé en Europe est a priori éligible à être membre EPI, pour les marchés couverts par son agrément.

Wero est aujourd'hui déployé en France, en Allemagne et en Belgique. Quels sont les prochains pays européens sur la feuille de route ? Les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie sont-ils les prochains ? Et quels sont les freins concrets à une expansion plus rapide : régulation locale, intégration bancaire, ou simplement les habitudes de paiement propres à chaque marché ?

Le Luxembourg sera lancé à partir de juin 2026, et les Pays-Bas, où la migration d’iDEAL vers Wero offrira à plus de 15 millions d’utilisateurs supplémentaires l’accès au wallet, d’ici octobre 2027. Plusieurs autres territoires, dont l’Autriche, ont également exprimé leur intérêt à déployer Wero à l'avenir.

En parallèle, nous développons actuellement un hub d’interopérabilité paneuropéenne avec les principales solutions nationales existantes en Espagne, en Italie, au Portugal et dans les pays nordiques : en février 2026, nous avons signé un protocole d’accord avec ces derniers, concrétisé au mois d’avril par un premier test. En effet, un PoC transfrontalier (France, Italie, Portugal) a permis de mettre en exergue la faisabilité de paiement pour les utilisateurs de Bancomat, Wero et MB Way demain. Les Européens pourront très prochainement payer d’un pays à l’autre, en utilisant leur solution locale de manière sécurisée et fluide. Le paiement de personne à personne est prévu pour 2026 et l’acceptation des paiements commerciaux courant 2027. Cette approche permet à chaque marché d’intégrer Wero directement ou de maintenir sa solution existante tout en la connectant au réseau d’interopérabilité.Ensemble, les solutions participantes à cet accord couvrent environ 130 millions d'utilisateurs dans 13 pays européens, soit environ 72 % de la population de l’UE et de la Norvège.

Apple Pay et Google Wallet bénéficient d’une intégration native dans les OS mobiles. Comment Wero peut-il rivaliser avec cette friction quasi-nulle, notamment pour les paiements en boutique via NFC ?

À la fin de l’année 2026, Wero permettra à ses utilisateurs de payer en sans-contact partout où la carte bancaire est acceptée, exactement comme avec Apple Pay ou Google Pay. En 2027, nous lancerons le paiement de compte à compte en NFC avec toute la fluidité, sans compromis sur la sécurité, que ce modèle offre.

Mais Wero ne se limite pas à un seul moyen de paiement : il est conçu comme un wallet qui regroupera progressivement plusieurs moyens de paiement : nos paiements de compte à compte, des cartes nationales ou internationales, des services comme les titres-restaurant, et potentiellement l’euro numérique lorsqu’il verra le jour. L’objectif est que l’utilisateur ait une interface unique qui centralise tous ses moyens de paiement. L’utilisateur aura la capacité de choisir Wero comme wallet par défaut pour le paiement sans contact dans son téléphone, comme alternative à Apple Pay ou Google Pay, et avec une expérience utilisateur similaire.

Afin de permettre cela, des services à valeur ajoutée comme l’intégration des cartes de fidélité, des titres d’identité ou encore d’options de paiement comme la gestion des abonnements ou le BNPL sont à l’étude.

Notre force, c’est que nous installons d’abord l’usage via les paiements entre particuliers depuis notre lancement. Cela permet à Wero de s’intégrer naturellement dans le quotidien. Une fois cette habitude en place, son adoption en ligne et en magasin deviendra plus naturelle et fluide.

En parallèle, la question de la souveraineté des paiements prend de plus en plus d’importance, aussi bien pour le grand public que pour les professionnels. Cela crée un réel intérêt pour des solutions européennes crédibles, ce qui joue clairement en faveur d’initiatives comme la nôtre.

PayPal est encore très ancré dans les habitudes des acheteurs en ligne en Europe. Quelle est votre stratégie pour convaincre les marchands d’afficher Wero au même niveau que PayPal sur leur page de paiement ?

Notre infrastructure permet aux commerçants, via les acquéreurs, d'intégrer Wero facilement et à grande échelle. Grâce à Wero, les commerçants profitent de délais de règlement plus rapides grâce aux paiements instantanés, d'une meilleure liquidité et d'une réduction significative des risques de fraude. Nous développons et avons à cœur de continuer à offrir une expérience fluide, intuitive et économiquement avantageuse pour tous les acteurs de la chaîne.

Question 9 : Wero se présente comme respectueux du RGPD, mais concrètement : quelles données de transaction collectez-vous, combien de temps les conservez-vous, et les banques partenaires y ont-elles accès ?

Chez EPI, le respect du RGPD et la protection des données personnelles sont des principes opérationnels fondamentaux qui ont guidé l’architecture technique de Wero depuis sa conception. Nous avons mis en place un chiffrement des données en transit et au repos, et plusieurs niveaux de protections techniques et organisationnelles pour empêcher tout accès non autorisé. Concernant les détails spécifiques des données collectées, leur durée de conservation ou les modalités d’accès des partenaires bancaires, nous ne communiquons pas sur ces points pour des raisons de sécurité.

Nous considérons le risque d'accès extraterritorial comme une menace géopolitique réelle et il est traité comme tel dans notre dispositif de gestion des risques. Notre gouvernance 100 % européenne et notre infrastructure sécurisée garantissent une souveraineté des données à la hauteur des enjeux géopolitiques d’aujourd’hui.