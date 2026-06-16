La collaboration entre les deux entreprises portera sur des solutions optroniques de nouvelle génération, autrement dit, des systèmes de vision embarqués qui combinent caméras et capteurs infrarouge. Parmi eux, des gimbals stabilisés de moins de 8 kilogrammes, ces nacelles rotatives qui permettent à un drone de filmer ou cibler avec précision, même en plein vol. L'idée est de mettre au point des systèmes compatibles avec un maximum de plateformes différentes, sans dépendre d'un modèle de drone en particulier. Safran y apporte son expertise en stabilisation et en systèmes de surveillance ISR, tandis que Theon livre son savoir-faire en capteurs optiques avancés.