Le conflit en Ukraine a transformé le drone jetable en arme de masse. Des deux côtés de la ligne de front, des FPV à moins de 500 dollars neutralisent des blindés à plusieurs millions. Le Japon, qui observe cette mutation depuis 2022 avec l'attention d'un pays situé à 900 kilomètres de la Corée du Nord et en contentieux territorial permanent avec la Chine, vient d'en tirer une conclusion radicale.

Le 27 avril, le ministre de la Défense Shinjirō Koizumi a rencontré les fondateurs d'AirKamuy, une startup de Nagoya qui fabrique des drones militaires en carton ondulé revêtu d'un traitement hydrophobe. Prix unitaire : entre 2 000 et 3 000 dollars. Assemblage sans outils : 5 à 10 minutes. Livraison : 500 unités par conteneur standard de 20 pieds.