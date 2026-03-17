Ce mardi 17 mars 2026, Orange Business a officialisé Orange Drone Guardian, présentée comme la première solution de lutte anti-drones en mode « as a Service » (en tant que service) en Europe. Elle offre aux sites industriels, aux aéroports, aux ports ou aux organisateurs de grands événements un outil capable de détecter les drones intrusifs, sans qu'ils aient à investir dans leur propre équipement. Pour construire cette offre, Orange a misé sur ce qu'il possède déjà, à savoir l'un des réseaux télécoms les plus étendus d'Europe.