De son côté, Geoffroy Lerosey, le président et co-fondateur de Greenerwave, entend « contribuer au renforcement de l'autonomie stratégique européenne dans les communications satellitaires est au cœur de notre mission. » On sait que l'Europe ne peut pas se permettre de dépendre indéfiniment de solutions étrangères pour ses communications militaires et gouvernementales. Starlink, aussi performant soit-il, reste une infrastructure américaine, sur laquelle l'Europe n'a aucun contrôle. On pourrait aussi étendre la discussion à Amazon Leo, mais le géant américain fait au moins appel au Franco-européen ArianeGroup pour lancer une bonne partie de ses satellites.