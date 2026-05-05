Avec trois contrats en moins d'un an, il devient difficile de douter de l'implication de Thales Alenia Space dans LISA. Le groupe avait d'abord été retenu en juin 2025 pour développer l'avionique, les télécommunications et le DFACS, le système qui permet aux satellites de voler en parfaite autonomie sans être perturbés par les forces extérieures. Puis en janvier 2026, c'est le sous-système de propulsion qui lui avait été confié. Autant dire que Thales Alenia Space est désormais au cœur du projet, ce que Bertrand Denis, son VP Observation, Science et Exploration en France, salue : « Nous sommes très fiers de faire partie intégrante de cette mission exceptionnelle vouée à l'étude des ondes gravitationnelles depuis l'espace. »