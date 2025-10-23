promeneur001

Voilà ce qu’il faut faire et arrêter les pseudo-coopérations politico-industriel. Il faut que l’Europe pour chaque projet monte une structure légère qui fasse un appel d’offre européen. Les industriels eurpéens’associeront pour faire des offres. C’est ce qu’il faut faire pour le SCAF. Dassault présentera en association avec des partenaires qui se seront choisi sa solution SCAF et une autre association de constructeurs proposera sa solution SCAF. Et si ça se trouve certaines armées choisiront la solution Dassault et d’autre l’autre solution. Tout le monde sera satisfait. C’est la voie choisie par l’ESA qui a renoncé à concevoir la prochaine fusée européenne et qui fera son marché sur le marché européen de l’offre de fusée.