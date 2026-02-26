Et pour cause. Les fibres optiques terrestres et océaniques que l'on retrouve dans les câbles sous-marins sont de plus en plus la cible de sabotages, que ce soit en mer Baltique ou en Méditerranée. Un satellite géostationnaire, lui, est beaucoup plus difficile à atteindre. Équipé de communications laser, il représente une solution de secours fiable pour les États et les armées. Christodoulos Protopapas, le PDG d'Hellas Sat, indique d'ailleurs que l'enjeu est de « renforcer la résilience, la sécurité et la souveraineté des liaisons nationales et gouvernementales sensibles », pour la Grèce et Chypre, le tout grâce au savoir-faire français et européen.