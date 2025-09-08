On les oublie parce qu’on ne les voit jamais. Pourtant, sans eux, pas de visioconférences, pas de séries en streaming, pas même de paiements en ligne entre continents. Ce week‑end, des câbles sous‑marins au large de la mer Rouge ont été endommagés, résultat : des ralentissements ici ou là, surtout pour le trafic entre l’Asie, le Moyen‑Orient et l’Europe. Côté Microsoft Azure, pas de coupure massive : le groupe a réacheminé les données par d’autres chemins.

Cela a pu ajouter un peu d’attente pour certains, mais les services sont restés disponibles. Derrière ce « sauvetage » discret se cache un principe simple : multiplier les itinéraires pour qu’Internet continue de fonctionner, même quand une portion de son réseau a un souci.