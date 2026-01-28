En 2024, l'Europe annonçait son projet IRIS², une constellation de 290 satellites qui doit permettre d'assurer l'autonomie technologique dans ce domaine, que ce soit pour les institutions gouvernementales, ou bien les entreprises et les citoyens.

Un projet prévu à la base pour 2030, et qui a été accéléré du côté de Bruxelles, vu l'atmosphère actuelle. « J'ai demandé à tous les partenaires de redoubler d'efforts et d'accélérer le rythme sur IRIS². Je suis convaincu que nous pourrons déjà déployer les premiers services d'ici 2029 » a ainsi expliqué le Commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius.