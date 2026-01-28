C'est une bonne nouvelle qui arrive du côté de l'Union européenne. Car le projet de constellation IRIS2 avance.
Avec l'éloignement de plus en plus grand entre une Amérique devenue résolument anti-européenne et le Vieux Continent, en Europe, on cherche à devenir le plus autonome possible dans tous les domaines. C'est le cas notamment de la question de l'internet par satellite, où Starlink est à ce jour hégémonique. Pour y répondre, l'Europe a déjà l'atout naissant d'Eutelsat, et travaille sur une autre constellation, l'Infrastructure pour la résilience et l'interconnectivité par satellite (IRIS²). Qui vient d'avoir une nouvelle deadline pour son lancement.
La constellation IRIS² devrait être mise en service à partir de 2029
En 2024, l'Europe annonçait son projet IRIS², une constellation de 290 satellites qui doit permettre d'assurer l'autonomie technologique dans ce domaine, que ce soit pour les institutions gouvernementales, ou bien les entreprises et les citoyens.
Un projet prévu à la base pour 2030, et qui a été accéléré du côté de Bruxelles, vu l'atmosphère actuelle. « J'ai demandé à tous les partenaires de redoubler d'efforts et d'accélérer le rythme sur IRIS². Je suis convaincu que nous pourrons déjà déployer les premiers services d'ici 2029 » a ainsi expliqué le Commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius.
GOVSATCOM, une nouvelle brique pour la souveraineté européenne
IRIS² pourra notamment apporter une infrastructure permettant les communications cryptées au sein de l'Europe, sans avoir besoin d'aucun apport extérieur des géants technologiques (USA et Chine). Et le discours du Commissaire européen a aussi été l'occasion d'une autre nouvelle.
Il s'est en effet félicité du début des opérations du programme dit GOVSATCOM, le système de communication sécurisé par satellite de l'Europe. « La semaine dernière, nous avons lancé les opérations GOVSATCOM. Cela signifie que tous les États membres peuvent désormais avoir accès à des communications satellitaires souveraines. Militaires et gouvernementales. Sécurisées et cryptées. Construites en Europe, exploitées en Europe, sous contrôle européen » a-t-il été indiqué.