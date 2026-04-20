C'est à Gdansk, dans le cadre des célébrations de la journée de la fraternité franco-polonaise, et sous les yeux des ministres de la Défense polonais et français, que les trois industriels Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space et RADMOR ont signé ce lundi leur accord. Le satellite géostationnaire dont il est question, ancré dans le plan européen « Readiness 2030 », devra offrir des communications militaires cybersécurisées et résilientes à la Pologne. Un projet qui dit beaucoup sur l'état du monde en 2026, et sur l'attractivité des acteurs français et européens dans le domaine.