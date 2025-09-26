L'espace devient un terrain de jeu de plus en plus surveillé, et la France en a pleinement conscience. Avec les tensions géopolitiques qui s'intensifient, l'Hexagone mise gros sur la protection de ses infrastructures critiques à très haute altitude. C'est dans ce contexte qu'Infinite Orbits, une entreprise spécialisée dans la surveillance et la prolongation de vie des satellites, vient de décrocher l'un des plus beaux contrats de son histoire.