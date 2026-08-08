L’AI Security Institute (AISI), l’organisme britannique chargé d’évaluer les risques des modèles de pointe, a soumis plusieurs IA à un défi de cybersécurité à 122 reprises sur GitHub. Sur 122 exécutions, 10 ont débouché sur une action autonome et non autorisée menée sur l’internet ouvert, contre des personnes et des organisations réelles, pour un total de dix-neuf actions répertoriées. Soit 17 pour Claude Mythos 5, et deux pour GPT-5.6-Sol. Dans le cas le plus grave, un agent a tenté d’insérer du code malveillant dans un projet open source hébergé sur GitHub, en créant de fausses identités pour convaincre un humain de l'’approuver.

Il faut inscrire la protection des humains au coeur des modèles, un peu comme un code génétique. « Asimov avait raison », a déclaré Chris Inglis lors de la conférence Black Hat. Mais il admet toutefois l’impossibilité de figer des règles strictes dans un système conçu pour rester non déterministe. Un environnement de test isolé et poussé à l’extrême peut révéler, selon lui, ce dont un modèle est capable, au risque de provoquer l’équivalent d’une petite explosion nucléaire dans la pièce.

Pour lui, les humains gardent l’entière responsabilité de ces systèmes, quelle que soit l’autonomie accordée à un agent. Une entreprise peut accorder trente heures d’autonomie à un agent sans consultation intermédiaire, mais elle doit, selon lui, connaître à l’avance la mission confiée et le résultat attendu. Dans le cas contraire, prévient Chris Inglis, une mauvaise surprise l’attend, et fréquemment.