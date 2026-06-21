En 2017, Eric Brandwine a exposé lors de la conférence re:Invent d’AWS un mécanisme bien connu dans la sécurité industrielle. La « normalisation de la déviance », sorte de glissement graduel. Un opérateur humain chargé d’approuver les décisions d’un agent fait d’abord son travail avec soin. Puis correctement. Puis mal.L’exemple qu’il choisit vient des services d'urgence médicaux. Dans un bloc, les alarmes sonnent en permanence. Le premier jour, à chaque signal un soignant réagit immédiatement. Après suffisamment de fausses alertes répétées, il cesse de réagir. Le même phénomène a été observé chez les pompiers et les pilotes militaires. « C'est la condition humaine », dit Eric Brandwine. Ce n’est pas différent pour un analyste chargé de valider plusieurs fois par minute les actions d'un agent IA, à la différence que la dégradation passe inaperçue bien plus longtemps, et qu’aucun incident grave n’entraîne une correction immédiate.

Les humains ne sont « pas terriblement cohérents », a-t-il déclaré, et la supervision humaine n'est « pas nécessairement l'étalon-or ». Même position chez Google et Microsoft. Francis deSouza, directeur des opérations de Google Cloud, a annoncé en avril qu’une flotte d’agents automatisés prendrait en charge la majorité des tâches courantes de cybersécurité, sous simple supervision humaine. Satya Nadella, P.-D. G de Microsoft, a plaidé la même semaine pour un « apprentissage en boucle » plutôt qu'une validation humaine à chaque étape, une logique que Microsoft pousse aussi au niveau des agents en entreprise. Chez IBM, les dirigeants souhaitent une responsabilisation humaine à toutes les étapes du développement et du déploiement des agents, sans pour autant réclamer un humain dans la boucle à chaque action.