Eric Brandwine, vice-président d’Amazon Security, a déclaré au Register que la supervision humaine des agents IA tient mal à haute cadence. Selon lui, deux problèmes rencontrés en interne ont convaincu Amazon de lui préférer des politiques automatisées de permissions.
Quand une entreprise déploie un système automatisé, elle place en général un employé en bout de chaîne pour valider ce que le système fait. Avec les agents IA, capables d’agir seuls sur des dizaines de tâches à la minute, c’est un problème. Eric Brandwine, vice-président et ingénieur émérite d’Amazon Security, a expliqué au Register pourquoi Amazon s’en éloigne, non pour supprimer toute surveillance humaine, mais parce qu’à haute cadence, cette surveillance produit de mauvais résultats.
Les opérateurs humains perdent en vigilance à mesure de l’accumulation des validations
En 2017, Eric Brandwine a exposé lors de la conférence re:Invent d’AWS un mécanisme bien connu dans la sécurité industrielle. La « normalisation de la déviance », sorte de glissement graduel. Un opérateur humain chargé d’approuver les décisions d’un agent fait d’abord son travail avec soin. Puis correctement. Puis mal.L’exemple qu’il choisit vient des services d'urgence médicaux. Dans un bloc, les alarmes sonnent en permanence. Le premier jour, à chaque signal un soignant réagit immédiatement. Après suffisamment de fausses alertes répétées, il cesse de réagir. Le même phénomène a été observé chez les pompiers et les pilotes militaires. « C'est la condition humaine », dit Eric Brandwine. Ce n’est pas différent pour un analyste chargé de valider plusieurs fois par minute les actions d'un agent IA, à la différence que la dégradation passe inaperçue bien plus longtemps, et qu’aucun incident grave n’entraîne une correction immédiate.
Les humains ne sont « pas terriblement cohérents », a-t-il déclaré, et la supervision humaine n'est « pas nécessairement l'étalon-or ». Même position chez Google et Microsoft. Francis deSouza, directeur des opérations de Google Cloud, a annoncé en avril qu’une flotte d’agents automatisés prendrait en charge la majorité des tâches courantes de cybersécurité, sous simple supervision humaine. Satya Nadella, P.-D. G de Microsoft, a plaidé la même semaine pour un « apprentissage en boucle » plutôt qu'une validation humaine à chaque étape, une logique que Microsoft pousse aussi au niveau des agents en entreprise. Chez IBM, les dirigeants souhaitent une responsabilisation humaine à toutes les étapes du développement et du déploiement des agents, sans pour autant réclamer un humain dans la boucle à chaque action.
Quand l'agent reçoit un refus, il tente d’atteindre le même objectif par d’autres moyens
Le comportement de recherche d’objectif, ou « goal-seeking behavior », représente un second problème selon Eric Brandwine, distinct de la fatigue des opérateurs. Lorsqu’un agent reçoit l’instruction de mettre à niveau une base de données, il retient la suppression de la base comme étape valide pour y parvenir. Aucune entrée malveillante, aucune injection de prompt. L’agent arrive seul à la mauvaise action.
Si on lui notifie un refus, il se produit l'effet inverse de celui attendu. Privé de contexte, il tente d’atteindre le même objectif par d’autres moyens. Si on lui précise la raison de l’interdiction, à savoir l’impact en production, alors il donne de meilleurs résultats, selon Eric Brandwine. Il recommande d’inscrire cette contrainte directement dans la consigne initiale, sous forme d’instruction positive. « Ces retours supplémentaires nous ont permis d'obtenir des résultats nettement meilleurs », a-t-il ajouté.
Dans les journaux de systèmes d’Amazon, chaque action d’un agent est enregistrée sous son identifiant propre, distinct de celui de l'employé qui l'a lancée
Chaque agent déployé en interne se voit attribuer un identifiant propre. Dans les journaux de systèmes, l’équipe sécurité lit non pas le nom de l’employé qui a lancé la tâche, mais celui de l’agent, avec l’indication qu’il agissait pour le compte de cet employé.L’objectif, selon Eric Brandwine, est d’inciter les équipes à évaluer la pertinence de chaque déploiement, pas de dissuader l’usage des agents. « L'humain reste impliqué, ce sont toujours les humains qui prennent les décisions », a-t-il ajouté, « mais nous essayons de tirer parti de leurs forces plutôt que de les placer dans cette position injuste de prise de décision répétée ».
Amazon décompose la gouvernance de ses agents en deux niveaux de permissions
La gouvernance se décompose en deux niveaux. Des garde-fous absolus d’abord, interdisant par exemple toute suppression de serveurs entiers. Des politiques dynamiques ensuite, générées selon la tâche et l’intention de l’utilisateur, qui fixent le périmètre maximal d’action pour chaque opération.
Amazon Bedrock AgentCore, la plateforme de déploiement d’agents du groupe, intègre depuis mars 2026 une fonctionnalité baptisée Policy. Avant qu’un agent exécute un appel d’outil, une couche d’évaluation externe, définie hors du code de l’agent lui-même, examine cet appel. Les équipes sécurité auditent ces règles indépendamment du code applicatif, sans avoir à analyser le comportement de l’agent.Eric Brandwine ne propose aucune solution universelle au désaccord entre développeurs, qui réclament des permissions larges pour leurs agents, et responsables sécurité, qui cherchent à les restreindre. Sur des tâches répétitives à haute cadence, la supervision humaine produit des résultats peu fiables selon Amazon. Le règlement européen sur l’IA exige pourtant, dans son article 14, une surveillance humaine démontrable pour les systèmes à haut risque, sans distinguer la cadence ou la nature des tâches concernées.