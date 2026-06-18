Un exemple concret pour comprendre l'intérêt d'Appia ? Un outil de recrutement IA est rarement construit d'une pièce : il s'appuie sur un modèle de langage développé par une société, adapté à l'évaluation de candidats par une deuxième, connecté aux systèmes RH par un prestataire, configuré par l'équipe interne du DRH. Quand un auditeur exige des preuves de conformité à l'AI Act (qui classe ce type de système en catégorie à haut risque), ou quand un candidat recalé demande sur quelle base la décision a été prise, qui répond, avec quels critères, dans une forme reconnue par tous ?

La réponse d'Appia s'organise autour d'une « chaîne de conformité » : les obligations applicables (réglementation, contrats, normes sectorielles) alimentent des spécifications techniques qui les traduisent en critères évaluables, en s'appuyant sur les standards ISO/IEC et CEN/CENELEC existants plutôt qu'en les remplaçant. Un workstream dédié à l'AI Act européen (plus exigeant que d'autres cadres légaux) a été lancé dès le départ. Les spécifications sont conçues comme modulaires et liées au rôle de chaque acteur : le développeur du modèle de base démontre ce qui relève de son périmètre, le déployeur le sien, sans que chacun refasse de zéro ce que l'autre a déjà établi.

À noter pour le contexte industriel européen : Schneider Electric, groupe industriel français, figure parmi les membres fondateurs aux côtés de Siemens, Ericsson, Mitsubishi Electric et Omron, soit les industriels directement soumis à l'AI Act pour leurs systèmes à haut risque. À distinguer soigneusement de l'Agentic AI Foundation, créée par la Linux Foundation en décembre 2025 pour standardiser l'interopérabilité technique des agents IA (MCP, Goose, AGENTS.md) : les deux coexistent sous la même bannière pour résoudre deux problèmes bien distincts.