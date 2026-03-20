L'IA générative n'a pas créé ce problème. Elle l'a rendu ingérable. Les agents de code soumettent automatiquement des contributions sur des projets open source. Plus d'un million de pull requests ont été créées par des coding agents en quelques mois seulement sur GitHub. Le mainteneur du projet cURL a fermé son programme de signalement de bugs début 2026. La raison : environ 95 % des rapports reçus en 2025 étaient des hallucinations de LLM. Trier ce flux représente une charge à plein temps pour des bénévoles déjà à bout.

Ce qui rend la situation particulièrement inconfortable : ces mêmes modèles ont été entraînés sur ce code open source. Les datasets de référence pour les LLMs codeurs agrègent des dizaines de millions de dépôts GitHub publics. Un dataset utilisé pour entraîner plusieurs modèles pèse à lui seul 67,5 téraoctets de code issu de fichiers publics. Un recours collectif visant GitHub et deux membres de cette coalition est toujours en appel devant une cour fédérale américaine. Les plaignants réclament jusqu'à 9 milliards de dollars pour utilisation de code sous licence sans attribution.

L'Allemagne a opté pour une approche différente. Le Sovereign Tech Fund allemand est devenu une agence d'État permanente en 2024. Il a investi 24,6 millions d'euros dans plus de 60 projets critiques depuis sa création, de cURL à OpenSSH en passant par PyPI. La Document Foundation, éditrice de LibreOffice et installée à Berlin, illustre ce modèle : le Land de Schleswig-Holstein migre 30 000 postes vers LibreOffice et Linux, premier territoire européen à viser un poste de travail entièrement souverain. Un fonds public, une logique d'infrastructure numérique d'intérêt général, sans actionnaire à satisfaire.

De leur côté, certains acteurs de la coalition commencent à reconnaître explicitement la dette. Anthropic a lancé un programme dédié aux mainteneurs open source actifs : les projets dépassant 5 000 étoiles GitHub obtiennent six mois d'accès gratuit à son offre premium, pour jusqu'à 10 000 bénéficiaires. C'est un signal de réciprocité. Ce n'est pas encore une réponse à la hauteur de l'asymétrie.