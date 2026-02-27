Le principe de l'OSE emprunte directement au modèle des universités. Konstantin Vinogradov, fondateur et président du fonds, voit dans la culture de réputation et de partage du savoir propre à l'open source un miroir exact de celle des grandes institutions académiques. Son raisonnement est simple : pour les universités, deux modèles ont survécu à l'épreuve du temps, la dépense publique et la dotation privée. La dépense publique ne peut pas fonctionner à l'échelle d'un écosystème aussi décentralisé que l'open source mondial. La dotation, elle, n'avait jamais été tentée dans ce domaine.

Le fonctionnement diffère fondamentalement d'une plateforme de dons classique. Les contributions des mécènes ne sont pas reversées directement aux projets : elles sont investies, et seuls les intérêts générés par ce capital alimentent des subventions. Le principal reste intact et continue de croître. Ceux qui donnent plus de 1 000 dollars obtiennent le statut de membre OSE, avec des droits de participation à la gouvernance. L'organisation insiste : les fonds ne financeront pas le développement de produits commerciaux, mais uniquement des projets libres existants, très utilisés et à but non lucratif.