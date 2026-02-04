Le message de Miller n'est pas une jérémiade. C'est un diagnostic : les fondations numériques qu'on croit solides reposent souvent sur un seul humain qui ne peut pas tenir éternellement. Les directeurs adorent causer de chaîne d'approvisionnement logicielle et de sécurité, mais peu sortent le portefeuille pour les mailles invisibles.

L'écosystème commence cependant à contourner le problème par la technique. Une alternative en Rust appelée sudo-rs gagne du terrain. Elle reprend l'outil de zéro, en supprimant les bugs de corruption mémoire qui gangrènent les programmes en C. Ubuntu a fait un pari : dès Ubuntu 25.10, en octobre 2025, sudo-rs est devenu l'implémentation par défaut. L'ancien sudo reste accessible pour les irréductibles, mais le message est clair : on bifurque.

Sauf que cette bifurcation ne tue pas le problème. Elle le fait juste glisser ailleurs. Réécrire en Rust réduit certains risques, certes, mais les autres coûts demeurent : audits de sécurité, retours des utilisateurs, gestion des comportements bizarres qui persistent même en mémoire « sûre », compatibilité avec les politiques d'entreprise. Et surtout, le maintien dans la durée, ce sport où tout le monde crie bravo, jusqu'au moment de valider une ligne budgétaire.

La bifurcation Ubuntu vers sudo-rs ressemble moins à une solution qu'à un aveu : pour tenir la frontière des privilèges, on ne peut pas compter sur un seul humain et ses bonnes volontés.