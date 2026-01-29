Ne cherchez pas un nom gravé dans le marbre ou une lettre secrète cachée dans un coffre-fort. Contrairement aux monarchies, Linux ne désigne pas de dauphin officiel. Le document rédigé par Dan Williams, contributeur vétéran, privilégie la méthode à la personnalité.

Si Linus Torvalds se trouvait dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, un mécanisme d'urgence s'enclencherait immédiatement. Le rôle clé revient à un « Organisateur » (généralement l'organisateur du dernier sommet des mainteneurs ou le président du comité technique de la Linux Foundation). Sa mission ? Convoquer un « Conclave ». Ce terme, utilisé avec une ironie mordante par les participants eux-mêmes, fait directement écho à l'élection papale. Les mainteneurs les plus influents — ceux qui ont les clés du camion — seraient réunis (virtuellement ou physiquement) pour délibérer.

L'objectif de ce cénacle n'est pas forcément de couronner un nouveau roi, mais de désigner « un ou plusieurs » mainteneurs capables de reprendre les rênes du dépôt central. Si le nom de Greg Kroah-Hartman (le bras droit historique de Torvalds) est sur toutes les lèvres comme solution par défaut, le plan ouvre explicitement la porte à une gouvernance collégiale. Une approche qui tranche avec le modèle du Benevolent Dictator for Life (BDFL) qui a prévalu pendant trois décennies. On s'éloigne du culte de la personnalité pour se rapprocher d'une gestion de crise standardisée, presque militaire.