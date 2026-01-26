Voilà qui peut chambouler les habitudes. Car depuis des décennies, les administrateurs système sont habitués à tout pouvoir modifier en temps réel. En cas de problème, on peut installer un correctif à la volée. Si une fonctionnalité manque, on ajoute un paquet rapidement. Mais cette flexibilité rassurante a un côté pervers : elle ouvre la porte aux erreurs humaines et aux piratages.