Le changement de paradigme est assez net. Ici, les hackers ne visent plus vos ordinateurs, mais les systèmes qui les alimentent. Les entreprises sont nombreuses à migrer vers le cloud pour faire tourner leurs applications critiques, et les cybercriminels ont parfaitement compris où se trouvait le véritable nerf de la guerre. S'infiltrer dans l'infrastructure sous-jacente offre un accès bien plus stratégique que le piratage traditionnel d'endpoints individuels.