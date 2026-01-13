Linux Mint 22.3 "Zena" arrive avec une série de nouveautés. Cette version repose sur un noyau Linux 6.14 et conserve la base Ubuntu jusqu'en 2026. Le support de sécurité s'étend jusqu'en 2029.
Si actuellement la distribution GNU/Linux CatchyOS prend la première place de DistroWatch, depuis 2016, c'est bel et bien Linux Mint qui se démarque en proposant une version alternative à Ubuntu.
De nouveaux outils de diagnostic
L'outil "System Reports" change de nom. Il devient "System Information" et il surtout gagne quatre nouvelles sections dédiées au dépannage matériel. La page USB liste chaque périphérique connecté avec son identifiant unique, sa vitesse de connexion et sa consommation électrique. Les appareils sont regroupés par contrôleur, ce qui permet d'identifier les problèmes de déconnexion ou de transferts lents.
La section GPU affiche les capacités d'accélération matérielle de la carte graphique par défaut. La page PCI détaille les composants internes avec leur identifiant et le pilote utilisé. De son côté, la partie BIOS fournit des informations sur la carte mère, la version du firmware, le mode de démarrage et l'état de Secure Boot. Ces données, souvent difficiles à trouver sous Linux, sont maintenant centralisées au sein d'une interface graphique.
Un second outil fait son apparition : "System Administration". Ce dernier fonctionne avec les privilèges administrateur et se concentre sur la gestion du système. À l'heure actuelle, il permet de configurer le menu de démarrage : affichage, durée et ajout de paramètres au noyau. Cela simplifiera notamment les installations multiboot ou les tests de différentes versions du noyau.
Cinnamon 6.6 apporte son lot d'améliorations
L'environnement Cinnamon améliore la gestion des claviers. Il prend désormais en charge les méthodes de saisie IBus (comme Mozc pour le japonais) et les dispositions classiques de manière unifiée. Cette compatibilité fonctionne sous Wayland, où Cinnamon était auparavant limité au layout US. Le clavier virtuel a été entièrement réécrit en natif, sans dépendance avec le composant d'accessiblité libcaribou et ses bibliotheques logicielles.
Le menu d'applications fait peau neuve avec une barre latérale regroupant avatar, favoris et emplacements. Il devient possible de configurer chacun des éléments pour obtenir un menu complet ou, au contraire, très minimaliste en masquant des dossiers et des composants.
L'explorateur de fichiers Nemo 6.6 profite aussi de plusieurs nouveautés. Celui-ci introduit un gestionnaire de modèles pour créer des documents depuis le clic droit. En parallèle, les opérations de copie et déplacement peuvent être mises en pause et reprises. Notons également que les requêtes internes ont été optimisées avec l'utilisation d'expressions régulières et de wildcards sur les types MIME.
Enfin le projet XApp lance XSI (XApp Symbolic Icons) pour remplacer Adwaita, lequel ne fournit plus d'icônes pour les applications externes à GNOME. XSI fournit des icônes symboliques monochromes afin d'éviter que les développeurs ne doivent créer leurs propres ressources graphiques.
- Une distribution complète et simple d'accès
- Cinnamon : un DE élégant, facilement personnalisable
- Nombreux logiciels utiles pré-installés