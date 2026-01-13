La section GPU affiche les capacités d'accélération matérielle de la carte graphique par défaut. La page PCI détaille les composants internes avec leur identifiant et le pilote utilisé. De son côté, la partie BIOS fournit des informations sur la carte mère, la version du firmware, le mode de démarrage et l'état de Secure Boot. Ces données, souvent difficiles à trouver sous Linux, sont maintenant centralisées au sein d'une interface graphique.

Un second outil fait son apparition : "System Administration". Ce dernier fonctionne avec les privilèges administrateur et se concentre sur la gestion du système. À l'heure actuelle, il permet de configurer le menu de démarrage : affichage, durée et ajout de paramètres au noyau. Cela simplifiera notamment les installations multiboot ou les tests de différentes versions du noyau.