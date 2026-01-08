Contrairement aux systèmes propriétaires, Linux offre une grande liberté de choix. Il est possible de conserver une distribution tout en changeant d’environnement de bureau, ou d’opter pour une solution clé en main dont l’identité visuelle est fortement marquée. Cette diversité permet aux utilisateurs de sélectionner un design qui correspond à leurs habitudes.

Certaines distributions vont plus loin en développant leurs propres environnements, comme Pop! OS avec COSMIC ou Deepin avec son interface dédiée. Ces choix traduisent un recentrage sur l’interface elle-même, en s’éloignant parfois des bases existantes comme GNOME. L’accent est mis sur la fluidité, l’organisation de l’espace de travail et l’accessibilité des fonctions courantes.

Ces interfaces reposent toutefois sur des effets graphiques et des animations qui sollicitent davantage les ressources du système. En effet, les animations, les effets graphiques et les interfaces riches nécessitent des ressources matérielles plus importantes. Même des distributions réputées généralistes, comme Ubuntu avec GNOME, recommandent désormais un minimum de mémoire et un processeur intermédiaire. Les systèmes très anciens restent donc privés de ces évolutions.