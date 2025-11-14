Flyoobe, l'application open source qui permet d'installer Windows 11 sur des machines non compatibles, dévoile sa version 2.0 avec une interface entièrement repensée. Cette refonte vise à simplifier l'expérience pour les utilisateurs souhaitant contourner les prérequis de Windows 11 ou personnaliser leur système d'exploitation.
Alors que Microsoft maintient des exigences matérielles strictes pour Windows 11, de nombreux utilisateurs de Windows 10 se tournent vers des solutions tierces pour mettre à niveau leurs ordinateurs non compatibles. Flyoobe s'est imposé comme l'un des outils de référence dans ce domaine. Son créateur, Belim, vient d'annoncer sur GitHub le lancement d'une version préliminaire majeure qui transforme radicalement l'interface de l'application.
Flyoobe 2.0 : une interface repensée pour faciliter l’utilisation sous Windows 10
La version 2.0 de Flyoobe introduit une refonte complète de son interface utilisateur. Selon Belim, cette nouvelle mouture se veut « plus rationalisée, moins intimidante, et rend le flux de configuration initial beaucoup plus facile pour les utilisateurs novices ou occasionnels ». L'objectif est de réduire la charge cognitive en proposant moins de menus, moins d'encombrement visuel et davantage d'espace de respiration.
Les actions principales sont désormais mises en évidence de manière claire, avec moins de texte et plus d'orientation directe. Cette simplification répond à un principe fondamental : « un assistant OOBE devrait être quelque chose que vous pouvez compléter sans connaissances préalables ou expérience technique », explique le développeur dans son communiqué.
Notez que cette version 2.0 constitue une préversion autonome. L’édition stable 1.51 reste disponible séparément, le temps que le développeur finalise la transition vers une interface plus moderne.
Un utilitaire Windows 10 qui facilite la transition vers Windows 11
Flyoobe 2.0 peut être téléchargé via le dépôt GitHub officiel de son développeur, où figure également la version 1.51. Le créateur rappelle que ce dépôt constitue la seule source fiable, certains sites tiers pouvant diffuser des contenus frauduleux.
L’outil prend en charge la dernière version de Windows 11, à savoir la 25H2. Il permet d’installer le système sur une machine non compatible, de personnaliser l’expérience de démarrage, d’optimiser certains paramètres ou encore de supprimer des éléments jugés superflus. Flyoobe propose aussi la prise en charge des extensions d’installation et de différents ajustements destinés à alléger l’environnement.
En raison de la nature de ces manipulations, le développeur recommande d’effectuer une sauvegarde des données importantes avant toute utilisation. L’idée étant de garantir une transition maîtrisée pour les utilisateurs conservant encore Windows 10, mais souhaitant migrer vers Windows 11 malgré les restrictions matérielles.
- Interface claire et simple
- Compatible avec Windows 11
- Personnalisation poussée OOBE