La version 2.0 de Flyoobe introduit une refonte complète de son interface utilisateur. Selon Belim, cette nouvelle mouture se veut « plus rationalisée, moins intimidante, et rend le flux de configuration initial beaucoup plus facile pour les utilisateurs novices ou occasionnels ». L'objectif est de réduire la charge cognitive en proposant moins de menus, moins d'encombrement visuel et davantage d'espace de respiration.

Les actions principales sont désormais mises en évidence de manière claire, avec moins de texte et plus d'orientation directe. Cette simplification répond à un principe fondamental : « un assistant OOBE devrait être quelque chose que vous pouvez compléter sans connaissances préalables ou expérience technique », explique le développeur dans son communiqué.

Notez que cette version 2.0 constitue une préversion autonome. L’édition stable 1.51 reste disponible séparément, le temps que le développeur finalise la transition vers une interface plus moderne.