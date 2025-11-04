Un faux site distribue une version piégée de Flyoobe, un outil plébiscité pour installer Windows 11 sur des PC incompatibles. Son créateur tire la sonnette d'alarme et invite les utilisateurs de Windows 10 à a plus grande prudence.
Windows 10 ne reçoit plus de mise à jour depuis près d'un mois maintenant, ce qui a poussé des millions d'utilisateurs vers la sortie. Le problème, c'est que tous les ordinateurs ne peuvent pas accueillir Windows 11, car bloqués par des exigences matérielles strictes. Il existe bien certains outils, comme Flyoobe, devenu le sésame pour contourner ces restrictions. Mais voilà qu'un site imitateur diffuse une version vérolée de l'utilitaire. Son développeur vient de lancer un cri d'alarme pour éviter le pire.
Flyoobe contourne les exigences matérielles imposées par Microsoft
Connu jusqu'à récemment sous le nom de Flyby11, Flyoobe est un peu la bouée de sauvetage des possesseurs de machines « trop vieilles » aux yeux de la firme de Redmond. Microsoft impose une puce de sécurité TPM 2.0 pour installer Windows 11, ce qui bloque des millions de machines pourtant loin d'être obsolètes. Flyoobe fait sauter ce verrou technique et ignore l'ensemble des contrôles de compatibilité imposés par le géant américain.
L'outil ne s'arrête pas là et transforme aussi votre Windows en version allégée sur mesure. Si l'envie vous prend d'éliminer les composants d'intelligence artificielle que Microsoft impose, c'est possible. Si vous avez besoin de supprimer les applications préinstallées qui encombrent votre système, c'est prévu également. Le logiciel promet même d'installer directement vos programmes favoris pendant la configuration.
L'outil, qui est distribué gratuitement sur GitHub avec un code source consultable, a conquis une base d'utilisateurs fidèles. Mais cette notoriété a un prix, puisque les escrocs en ligne s'en servent désormais comme appât. C'est exactement ce qui se passe avec ce faux site qui profite de la confusion pour piéger les internautes.
Un site frauduleux imite Flyoobe et distribue une version potentiellement infectée
Sur la page officielle GitHub du projet, une bannière rouge « SECURITY ALERT » met en garde les utilisateurs. Un site parasite opère actuellement sous l'adresse flyoobe[.]net, domaine qui sonne pourtant très officiel. Cette copie frauduleuse pourrait contenir des programmes malveillants ou une version trafiquée de l'outil original, précise le développeur.
Et le danger n'est pas à prendre à la légère. Télécharger un logiciel système depuis une source douteuse, c'est ouvrir grand la porte aux keyloggers (les enregistreurs de frappe) qui enregistrent vos mots de passe, aux chevaux de Troie qui s'installent en douce, ou aux ransomwares qui prendront vos données en otage. Pire encore, des backdoors peuvent rester invisibles pendant des mois.
La consigne à retenir est de ne téléchargez Flyoobe que depuis sa page GitHub officielle, seule source légitime reconnue par son créateur. En espérant que ce site frauduleux soit rapidement mis hors ligne avant de faire davantage de dégâts.