Windows 10 ne reçoit plus de mise à jour depuis près d'un mois maintenant, ce qui a poussé des millions d'utilisateurs vers la sortie. Le problème, c'est que tous les ordinateurs ne peuvent pas accueillir Windows 11, car bloqués par des exigences matérielles strictes. Il existe bien certains outils, comme Flyoobe, devenu le sésame pour contourner ces restrictions. Mais voilà qu'un site imitateur diffuse une version vérolée de l'utilitaire. Son développeur vient de lancer un cri d'alarme pour éviter le pire.