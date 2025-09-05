Un bouton, et les services d’IA rentrent au placard. L’outil détecte et désactive les composants sensibles tels que Copilot, Recall, la recherche enrichie et les suggestions contextuelles, afin d’assainir l’expérience sans charcuter le système. Cette approche épargne les détours par le Registre ou les stratégies locales, en appliquant des réglages ciblés et documentés.

Sous le capot, FlyOOBE agit comme un technicien discret qui s’invite dès l’OOBE pour couper les circuits accessoires avant leur premier démarrage. Les services concernés sont éteints proprement, les tâches planifiées neutralisées, et les indicateurs de télémétrie resserrés dans une logique de sobriété fonctionnelle.