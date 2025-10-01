La vulnérabilité, suivie sous l’identifiant CVE-2025-32463, affecte les versions 1.9.14 à 1.9.17 de sudo, l’outil qui permet à un utilisateur d’exécuter des commandes avec les privilèges d’un autre compte, le plus souvent root. Son fonctionnement repose sur un fichier de configuration, sudoers, qui définit quels utilisateurs peuvent recourir à sudo, avec quels privilèges et pour quelles commandes. Un compte qui n’y figure pas ne devrait donc jamais pouvoir obtenir de droits admin.

Ce principe a été fragilisé par une modification introduite en juin 2023 avec la version 1.9.14. Jusqu’alors, sudo vérifiait d’abord les droits de l’utilisateur dans sudoers, puis préparait l’environnement d’exécution demandé. Depuis ce changement, l’ordre s’est inversé : sudo configure d’abord l’environnement, puis, seulement après, contrôle les autorisations.

Ce nouveau mode de fonctionnement a ainsi introduit la possibilité d’abuser de l’option -R (ou --chroot ), qui sert à exécuter une commande dans un environnement dont la racine du système de fichiers est redéfinie par l’utilisateur. En principe, elle permet d’isoler l’exécution d’un programme dans un répertoire précis, mais elle n’est censée être accessible qu’aux comptes autorisés par le fichier sudoers.