Aux États-Unis, l'exclusion passe en mode industriel

En novembre dernier, le Financial Times révélait qu'AIG, WR Berkley et Great American avaient demandé aux régulateurs américains la possibilité d'écarter les risques IA de leurs polices d'entreprises. Depuis, les approbations tombent : Berkshire Hathaway, Chubb et Travelers ont obtenu le feu vert pour retirer l'essentiel de leur couverture IA des contrats standards. La formulation de WR Berkley mérite d'être citée tant elle est large : elle permettrait d'écarter toute réclamation liée à une utilisation « réelle ou alléguée » de l'IA, y compris pour un produit qui se contente de l'intégrer. AIG fait figure d'exception prudente et précise ne pas prévoir d'activer ses exclusions « à ce stade ». Le bureau de normalisation ISO a déjà fourni les outils : trois formulaires d'exclusion de l'IA générative pour la responsabilité civile, disponibles depuis le 1er janvier, qui sous-tendent les polices d'une grande majorité du marché américain. Les poursuites liées à l'IA générative ont par ailleurs bondi de 978 % aux États-Unis entre 2021 et 2025 selon le réassureur Gallagher Re.

Dans le même mouvement, OpenAI soutenait en avril un projet de loi dans l'Illinois pour exempter les entreprises d'IA de toute responsabilité civile en cas de catastrophe (morts en masse, dégâts dépassant le milliard de dollars, fabrication d'armes chimiques : c'est formulé poliment). Pour une entreprise qui déploie de l'IA aux États-Unis en 2026, les deux tendances se complètent : son assureur exclut le risque, et son fournisseur de modèle négocie son immunité légale.

Le baromètre mondial d'Allianz, publié en janvier et construit sur 3 338 entretiens dans 97 pays, enregistre le bond le plus spectaculaire de son histoire : l'IA a grimpé de la 10e à la 2e place des risques d'entreprise en un an, juste derrière le cyber qui occupe la première place pour la cinquième année consécutive. La réponse européenne à ce même risque prend une direction radicalement différente.