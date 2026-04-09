Les entreprises capables d'automatiser leur structure se séparent des autres par l'accès à cette technologie payante. Anthropic facture l'usage avec un coût de 0,08 dollars, soit 0.07 euros environ par heure de session active en plus des jetons consommés.

Rakuten ou Notion utilisent déjà ces agents personnalisés pour accélérer leurs cycles de travail internes par dix. Il suffit à un employé de demander à Claude de mener une étude concurrentielle complète et l'IA déclenche l'ouverture de cinq agents simultanés sur les marchés mondiaux.

Alors certes, l'utilisateur peut se consacrer à une autre tâche pendant ce temps. Les structures qui délèguent leur gouvernance à des algorithmes profitent quant à elles de cette capacité de parallélisation massive. Mais ce système renforce la dépendance envers un fournisseur unique avec une infrastructure, une intelligence et une gestion des droits réunies dans le même vase clos.

Quoi qu'il en soit, on n'arrête plus Anthropic. Les premiers tests en production montrent que les agents gérés réussissent des tâches complexes avec un taux de succès supérieur de dix points par rapport aux méthodes classiques. L'IA attend désormais les instructions de ses propres reflets numériques plutôt que celles de l'homme pour progresser. Mais, autre effet pervers de la course au tout agent IA, cette prolifération d'agents travaillant en écosystème aussi fermé menace la bande passante des réseaux d'entreprise. Main d'œuvre invisible et corvéable à merci ne signifie pas pour autant gratuite.