En 2026, Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta cumuleront entre 650 et 700 milliards de dollars de dépenses d'investissement, et certaines projections de Wall Street franchissent même les mille milliards pour 2027. Au-delà des clients payants, l'usage interne des développeurs entre directement dans le calcul de la demande projetée. Quand une part significative du trafic sert un classement plutôt qu'un usage utile, les acheteurs de GPU, de mémoire HBM et de capacité électrique travaillent sur des bases polluées.

Jensen Huang, patron de Nvidia, déclarait dans le podcast All-In en marge de la GTC 2026 qu'il serait « profondément alarmé » si un ingénieur payé 500 000 dollars annuels ne consommait pas au moins 250 000 dollars de tokens par an. À LeadDev, Angie Jones, ex-vice-présidente ingénierie chez Block, anticipe pourtant un basculement du secteur vers la mesure d'un usage efficient plutôt que volumineux.

Et pour ce qui est de la consommation, selon The Information et la newsletter Pragmatic Engineer, les salariés de Meta ont consommé 60 200 milliards de tokens en 30 jours, ce qui correspondrait à 900 millions de dollars au tarif public d'Anthropic, vraisemblablement plus de 100 millions de dollars, même après remise.

Quelques jours après les révélations de The Information, le tableau interne de Meta, Claudeonomics, a été retiré, avec un message évoquant des « données partagées en externe ». Du côté d'Amazon, la visibilité des statistiques d'équipe a été restreinte, et seuls le salarié concerné et son manager accèdent désormais aux données.

Microsoft ne fait pas exception. D'après Pragmatic Engineer, plusieurs ingénieurs distingués figurent dans le top 5 du classement interne, ainsi que des cadres de niveau VP dans le top 20, alors même que ces derniers passent l'essentiel de leur temps en réunion. Un ingénieur du groupe explique pratiquer le tokenmaxxing non pour figurer dans le classement, mais pour éviter d'apparaître comme un sous-utilisateur de l'IA. D'après une enquête CNBC reprise mi-mai par Metaintro, presque toutes les entreprises du Fortune 500 mesurent désormais l'usage de l'IA chez leurs employés. Shopify est une de celles qui félicitent publiquement les gros consommateurs et sermonnent les autres.

Andy Jassy, patron d'Amazon, veut par ailleurs commercialiser ces mêmes agents auprès de clients externes au plus vite. AWS représente 60 % des bénéfices opérationnels du groupe.