Un usage d'IA multiplié par six, un cours qui décroche

L'usage interne d'IA chez Cloudflare aurait été multiplié par six en trois mois. Le chiffre, avancé par Prince lui-même, reste déclaratif (personne ne sait s'il mesure des sessions, des tokens ou des factures API). Le flux de trésorerie disponible atteint 84 millions de dollars. Les charges de restructuration, elles, s'établissent entre 140 et 150 millions selon le dossier SEC. Les salariés concernés conserveront leur salaire de base jusqu'à fin 2026, un package nettement plus généreux que la moyenne du secteur.

L'action a perdu 24 % le lendemain. La sanction reflète moins un doute sur les fondamentaux (qui sont solides) qu'un vertige collectif. Si l'IA permet de supprimer un cinquième des effectifs d'une entreprise en croissance de 34 %, la question qui suit est d'une simplicité désarmante : qui sera le prochain ?

En Europe, la question du cadre juridique reste entière

Le directeur financier Thomas Seifert a précisé que les coupes touchaient « toutes les équipes et géographies », hors commerciaux à quotas. Cloudflare dispose de bureaux à Lisbonne, Londres, Munich et Paris. L'Europe est donc concernée, même si aucun chiffre régional n'a été communiqué.

La directive européenne sur les travailleurs des plateformes, adoptée fin 2024, impose une supervision humaine des décisions algorithmiques en matière de conditions de travail. En France, un licenciement collectif de plus de dix personnes sur trente jours oblige à informer et consulter le CSE. Rien n'indique que l'algorithme ait directement désigné les postes supprimés. Mais la question de sa place dans le processus de décision (ne serait-ce que pour identifier les fonctions « devenues inutiles ») n'a rien de théorique.

Les trackers comptabilisent entre 120 000 et 150 000 suppressions de postes dans la tech mondiale depuis janvier. En face, Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta ont annoncé 725 milliards de dollars d'investissements IA pour 2026. Ce qui ne part plus en salaires part en capacité de calcul, et Cloudflare vient de formuler à voix haute ce que tout le monde chuchotait dans les couloirs.