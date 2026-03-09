Zamost connaît la maison. Il a dirigé la communication, les politiques publiques et les ressources humaines de Block pendant cinq ans. Sa lecture des licenciements est frontale : les postes supprimés ne correspondent pas à ce que l'IA sait faire. L'équipe politique a été réduite. Les postes liés à la diversité et à l'inclusion ont été éliminés. Des fonctions relationnelles, comme la négociation avec les régulateurs, ont disparu. Autant de missions qu'aucun modèle de langage ne sait accomplir.

Le calendrier pose aussi question. En février, Block avait entamé une vague de départs touchant 10 % de ses effectifs. Le motif invoqué à l'époque : les performances individuelles. Les mêmes outils d'IA existaient pourtant déjà. Un mois plus tard, Dorsey passe à 40 % de suppressions et change totalement de justification.

Le contexte financier éclaire autrement la décision. Entre 2019 et 2022, Block a triplé ses effectifs, passant de 4 000 à près de 13 000 employés. Une frénésie d'embauches typique de l'ère post-pandémie. L'action avait perdu 40 % de sa valeur depuis début 2025. Un analyste de Financial Technology Partners résume la situation : le problème, c'est le sureffectif accumulé depuis des années. Pas l'intelligence artificielle.

Même Sam Altman, le patron d'OpenAI, le reconnaît publiquement. Certaines entreprises utilisent l'IA comme écran de fumée pour justifier des coupes qu'elles auraient de toute façon réalisées. Goldman Sachs estime que l'IA ne supprime que 5 000 à 10 000 emplois par mois aux États-Unis, tous secteurs confondus. Difficile d'attribuer 4 000 départs chez un seul acteur à la seule intelligence artificielle.