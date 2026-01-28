Qesaco

J’ose espérer que personne n’est surpris ?

L’IA est encensée par beaucoup, utilisée massivement car elle évite ce que l’on appelait dans ma jeunesse : le gout de l’effort…

C’est aussi évident que l’eau mouille : l’IA adoptée en entreprise n’a qu’un but, diminuer les couts de production, l’humain a toujours été une variable d’ajustement.

On se tire des balles dans les pieds et ailleurs, attendons la commercialisation des Optimus et leurs cousins. Je verrai bien les forces de l’ordre secondées par des Robocops qui feraient appliquer la loi sans ménagement :), des robots enseignants, des robots pompistes (ah non, on se sert déjà seul), des robots aux caisses des supermarché pour scanner les produits, des robots et des robotes pour ne pas faire de sexisme .

Heureusement, en France, il y.a le RSA mais pas sur que les robots payeront des impôts …