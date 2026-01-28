Cela a le mérité d'être clair. Pinterest va licencier des centaines de ses employés pour se concentrer davantage sur l'intelligence artificielle (IA). Preuve que certaines inquiétudes sur l'impact réel de la technologie sont justifiées.
Depuis l'émergence de ChatGPT en 2022, les analystes sont unanimes pour dire que la technologie va chambouler le monde de l'emploi. Beaucoup se montrent malgré tout optimistes, promettant que l'IA se chargera avant tout des tâches pénibles afin de permettre aux humains de se concentrer sur le cœur de leur métier. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas.
Encore plus d'IA
Pinterest le prouve. La plateforme va licencier environ 15 % de ses effectifs d'ici au 30 septembre 2026. En cause, un plan de restructuration qui devrait toucher près de 700 employés sur les 4 666 que comptait l'entreprise fin 2024. Parallèlement à ces coupes budgétaires, le réseau social prévoit de réduire ses surfaces de bureaux afin de dégager les marges nécessaires au financement de sa nouvelle priorité stratégique.
C'est-à-dire l'IA. « Nous procédons à des changements organisationnels afin de poursuivre notre stratégie axée sur l'IA, qui comprend le recrutement de talents compétents dans ce domaine », confirme la société dans un message adressé à The Verge.
Concrètement, Pinterest sacrifie une partie de sa masse salariale traditionnelle, l'entreprise mise tout sur l'intégration de technologies automatisées pour rester compétitive, malgré les critiques des utilisateurs face à l'omniprésence du contenu généré par IA sur la plateforme. Sous l'impulsion de son P.-D.G Bill Ready, la plateforme a lancé un assistant d'achat personnalisé et affirme que ces investissements sont déjà rentables.
Un scénario qui se répète
Ce n'est pas inédit dans le monde de la tech. Début 2025, Duolingo annonçait également une importante vague de licenciements pour faire plus de place à l'intelligence artificielle (IA). Andy Jassy, patron d'Amazon, a pour sa part fait savoir l'IA réduirait les effectifs du géant de l'e-commerce sur le long terme.
Il y a quelques jours seulement, Dario Amodei, cofondateur d'Anthropic, alertait justement sur les risques de l'IA, notamment sur le monde du travail. De son côté, Sam Altman, P.-D.G d'OpenAI, a indiqué que 40 % des tâches seraient remplacées par la technologie. Cela ne laisse rien présager qui vaille…
