Block réduit ses effectifs de plus de 10 000 à moins de 6 000 salariés en un seul mouvement. Pas pour survivre. Pour anticiper. Jack Dorsey prévient : toutes les entreprises tech finiront au même endroit.
Il y a un an, Jack Dorsey lançait Goose, un agent d'intelligence artificielle open source conçu pour automatiser les tâches d'ingénierie chez Block. À l'époque, le mouvement ressemblait à un pari d'initiés. Aujourd'hui, cet outil tourne sur les machines de 60% des employés de la société chaque semaine, avec des gains de productivité déclarés de 50 à 75% sur les temps de développement.
Hier, le cofondateur de Twitter a tiré la conséquence logique de cette transformation : 4 000 postes supprimés en une seule décision. Pour comprendre ce choix, il faut revenir à ce que Dorsey dit lui-même dans son message publié sur X : « Nous ne prenons pas cette décision parce que nous avons des problèmes. Notre activité est solide. Mais quelque chose a changé ».
Ce que Block a annoncé, chiffres à l'appui
Block comptait 10 205 employés au 31 décembre 2025. En une journée, la société a annoncé ramener ses effectifs à moins de 6 000 personnes, soit une réduction de plus de 40%. L'annonce a été faite en simultané avec les résultats du quatrième trimestre, qui affichaient un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars et des bénéfices en hausse de 24% sur un an à 2,87 milliards. Le marché a salué la décision : l'action Block a bondi de plus de 24% en après-bourse.
- Open-source et transparent
- Fonctionne localement sans cloud
- Extensible avec des LLM personnalisés
Dorsey a choisi d'agir en un seul mouvement plutôt que par vagues successives, une logique qu'il justifie sans ambiguité : « Des plans de licenciements répétés détruisent le moral, la concentration, et la confiance que les clients et les actionnaires placent en notre capacité à diriger ». Les conditions proposées aux salariés concernés sont décrites comme généreuses : 20 semaines de salaire de base, plus une semaine supplémentaire par année d'ancienneté, droits sur les actions prolongés jusqu'à fin mai, six mois de couverture santé, conservation des appareils fournis par l'entreprise, et 5 000 dollars d'aide à la transition. Le coût total de ces indemnités est estimé entre 450 et 500 millions de dollars.
Fait notable : dans le même message, Dorsey a précisé que Block continuerait à recruter des ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle.
Pourquoi ce signal dépasse largement Block
Ce qui rend cette décision structurellement différente des plans sociaux habituels dans la tech, c'est le timing et le narratif présenté. Block n'est pas une entreprise en difficulté cherchant à rassurer ses actionnaires en urgence. C'est une entreprise profitable, dont le P.-D.G. affirme que l'intelligence artificielle « modifie fondamentalement ce que signifie construire et gérer une société ». Dorsey est bien placé pour le savoir : Goose, son agent développé en interne et rendu open source sous licence Apache 2.0, faisait il y a un an ce que des outils comme Claude Code ou Openclaw proposent aujourd'hui à grande échelle. Block a servi de laboratoire à ciel ouvert.
La vraie question que pose cette annonce n'est pas comptable, elle est systémique. Plusieurs figures de la tech ont déjà émis des avertissements comparables : Le directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft a évoqué une vague de suppressions de postes chez les cols blancs ; Mark Zuckerberg a signalé que l'IA change la nature de ce que les employés sont capables de produire. Du côté de Klarna, la stratégie est assumée encore plus frontalement : le PDG Sebastian Siemiatkowski anticipe de passer de 7 000 employés en 2022 à moins de 2 000 d'ici 2030. Ce que Dorsey formule avec une franchise inhabituelle pour un dirigeant du secteur, c'est que cette évolution n'est pas accidentelle. Elle est délibérée, anticipée, et selon lui, partageable à l'ensemble de l'industrie dans un délai d'un an.
Quand un PDG qui a construit ses propres outils d'IA en interne vous dit que toutes les entreprises finiront au même endroit, ce n'est plus une prédiction : c'est un mode d'emploi.