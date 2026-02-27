Ce qui rend cette décision structurellement différente des plans sociaux habituels dans la tech, c'est le timing et le narratif présenté. Block n'est pas une entreprise en difficulté cherchant à rassurer ses actionnaires en urgence. C'est une entreprise profitable, dont le P.-D.G. affirme que l'intelligence artificielle « modifie fondamentalement ce que signifie construire et gérer une société ». Dorsey est bien placé pour le savoir : Goose, son agent développé en interne et rendu open source sous licence Apache 2.0, faisait il y a un an ce que des outils comme Claude Code ou Openclaw proposent aujourd'hui à grande échelle. Block a servi de laboratoire à ciel ouvert.

La vraie question que pose cette annonce n'est pas comptable, elle est systémique. Plusieurs figures de la tech ont déjà émis des avertissements comparables : Le directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft a évoqué une vague de suppressions de postes chez les cols blancs ; Mark Zuckerberg a signalé que l'IA change la nature de ce que les employés sont capables de produire. Du côté de Klarna, la stratégie est assumée encore plus frontalement : le PDG Sebastian Siemiatkowski anticipe de passer de 7 000 employés en 2022 à moins de 2 000 d'ici 2030. Ce que Dorsey formule avec une franchise inhabituelle pour un dirigeant du secteur, c'est que cette évolution n'est pas accidentelle. Elle est délibérée, anticipée, et selon lui, partageable à l'ensemble de l'industrie dans un délai d'un an.

Quand un PDG qui a construit ses propres outils d'IA en interne vous dit que toutes les entreprises finiront au même endroit, ce n'est plus une prédiction : c'est un mode d'emploi.