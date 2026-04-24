Dans ses 51 ans d'histoire, Microsoft n'avait jamais mis en place de plan de départs volontaires d'employés. Autant dire que la direction actuelle vient, en un certain sens, de faire l'histoire, selon des informations qui nous sont communiquées par CNBC et Bloomberg.

En effet, le groupe fondé par Bill Gates va proposer un plan de départs volontaires, qui concerne ses employés américains. Chaque personne dont l'addition de l'âge au nombre d'années passées au sein de l'entreprise atteint les 70 ans pourra être éligible. Une personne qui a ainsi 52 ans, et qui aura travaillé pendant 18 ans pour Microsoft, pourra saisir l'opportunité.