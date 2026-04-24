Les suppressions d'emploi continuent dans le monde de la tech. Et ça pousse même Microsoft à décider d'un programme inédit dans son histoire.
S'il y a quelques années, les GAFAM étaient plutôt du genre à recruter en masse, ces dernières années, les géants américains de la tech ont plutôt tendance à virer de manière assez massive. Que ce soit Meta, Snap ou Oracle, on n'entend plus parler que de suppressions de postes ces dernières semaines. Et Microsoft s'ajoute à la liste, avec une méthode légèrement plus douce.
Un plan de départ volontaire inédit dans l'histoire de Microsoft proposé aux États-Unis
Dans ses 51 ans d'histoire, Microsoft n'avait jamais mis en place de plan de départs volontaires d'employés. Autant dire que la direction actuelle vient, en un certain sens, de faire l'histoire, selon des informations qui nous sont communiquées par CNBC et Bloomberg.
En effet, le groupe fondé par Bill Gates va proposer un plan de départs volontaires, qui concerne ses employés américains. Chaque personne dont l'addition de l'âge au nombre d'années passées au sein de l'entreprise atteint les 70 ans pourra être éligible. Une personne qui a ainsi 52 ans, et qui aura travaillé pendant 18 ans pour Microsoft, pourra saisir l'opportunité.
Jusqu'à 8750 employés potentiellement concernés
D'après les deux sources citées plus haut, ce plan pourrait ainsi concerner 7% des effectifs de Microsoft, ce qui pourrait donc faire que jusqu'à 8 750 employés pourraient décider de partir - la société comptant près de 125 000 salariés outre-Atlantique.
Si cette fois, Microsoft fait en sorte d'être moins dur dans ses réductions d'effectif, il faut rappeler qu'il y a peu encore, l'entreprise avait déjà effectué des coupes très franches parmi ses employés. Au mois de juillet dernier, c'était ainsi 9 000 personnes qui avaient été mises à la porte à travers la planète. Et avec l'IA qui est pointée du doigt comme principal responsable de ces licenciements, doit-on s'attendre à voir ces plans de départ se renouveler très prochainement ?