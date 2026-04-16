Snap va vite en besogne. La maison mère de la messagerie instantanée Snaphat prépare une grosse charrette de licenciements, 16 % de son effectif, soit 1 000 salariés. Cette décision sans concessions gèle également 300 recrutements prévus. De nombreux services subissent cette coupe franche alors que la direction exige une méthode de travail plus véloce. Les outils algorithmiques remplacent dorénavant la main-d’œuvre humaine sur des missions de support et de gestion.

Pour Derek Andersen, directeur financier, il s'agit avant tout d'alléger les coûts annuels de 500 millions de dollars. Malgré un chiffre d'affaires de 1,53 milliard de dollars au premier trimestre, la firme de Santa Monica subit la méfiance des marchés. Ce plan social d'urgence est peut-être également la conséquence de la chute de l'action de 31 % depuis le début de l'année. Evan Spiegel a d'ailleurs souligné que les progrès technologiques permettent à ses équipes de réduire le travail répétitif.